Le playlist de la semaine : Véronique Sanson, Claudio Capéo et Kyo

Au sommaire de cette édition : pour fêter ses 50 ans de carrière et son nouvel album, Véronique Sanson donne six concerts à l'Olympia. Claudio Capéo a été classé numéro un des ventes pendant cinq semaines après avoir vendu 400 000 albums. Et Kyo revient avec un nouvel album baptisé "Dans ma peau". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/12/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.