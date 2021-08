Plein les yeux : la femme volante

Les yeux en permanence tournés vers le ciel. Léocadie est une voltigeuse. Elle va enchaîner aujourd'hui dix sauts. Au sol, elle répète ses figures : looping, rotation, ... Une chorégraphie tonique millimétrée. Elle fait partie de l'équipe de France de parachutisme et doit porter un masque en permanence pour rester dans une bulle sanitaire. Embarquement pour atteindre 3 000 mètres d'altitude. Plus l'avion monte dans les nuages, plus la pression augmente. Imiter les oiseaux et plonger la tête en bas à 350 km/h. Elle enchaîne quatre loopings, quatre rotations en moins de sept secondes, c'est l'un des meilleurs temps au monde. Au sol, elle est dans le viseur de son entraîneur. Léocadie possède des qualités physiques et mentales exceptionnelles. La championne est née dans une toile de parachute. À quinze ans, elle saute pour la première fois, une révélation. Elle se lance quelques années plus tard dans la compétition et devient athlète de haut niveau de la gendarmerie nationale. Premier titre, premier podium en 2018, elle est vice-championne du monde. Aujourd'hui, elle veut tout gagner, et son entraîneur est exigeant. Un défi à la perfection qui la plonge chaque fois dans le doute. Chaque mot, chaque remarque fait vibrer sa corde sensible. Un passage presque obligatoire dans le sport de haut niveau qui n'inquiète pas vraiment son entourage. Un engagement presque total qui l'amène aussi à pratiquer l'atterrissage de précision. Elle doit poser son pied sur une cible aussi large qu'une pièce de monnaie de dix centimes. Après plus de 4 200 sauts, son bonheur est toujours aussi intense.