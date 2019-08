Plomb de Notre-Dame : rentrée reportée dans cinq écoles

La rentrée scolaire a été reportée pour cinq écoles parisiennes. Une décision loin d'être anodine, mais que le rectorat vient de prendre au dernier moment. Elle concerne des écoles privées catholiques, situées non loin de Notre-Dame. Elles ont toutes été touchées par la contamination au plomb lors de l'incendie. Vous allez voir que les travaux et les analyses ont été insuffisants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/08/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.