Plongée dans l'univers du chanteur Raphaël

Raphaël Haroche, plus connu sous le nom de Raphaël, a 45 ans. Indécelable malgré ses neuf albums et ses 21 ans de carrière, le chanteur et le temps qui passe ne semblent pas voyager dans le même wagon. La semaine dernière paraissait "Haute Fidélité", son nouveau disque fait maison. Avec un matériel moderne, un musicien comme lui n'a plus besoin de se rendre en studio. Pour Raphaël, l'embarquement vers les étoiles de la renommée a lieu en 2005. Son tube "Caravane" s'est vendu à 1,5 million d'exemplaires. En 2017, il décroche le Prix Goncourt de la nouvelle avec son recueil "Retourner à la mer". Son dernier album, il l'a en partie réalisé pendant le confinement, au moment où il donnait des mini-concerts sur internet depuis chez lui, dans sa cuisine. Ce qui lui a d'ailleurs valu une séquence mémorable où sa compagne Mélanie Thierry tente de le ramener aux fondements de la vie de famille. Mais le chanteur s'en est autant amusé que les internautes, lui rappelant au passage que la vraie vie se déroule dans les salles de concert, tous ensemble.