Plongée sous la glace : le grand frisson !

Niché au cœur des montagnes, le lac du Lou est un espace préservé. Sous la glace, une eau douce à 2° éclairée par des puits de lumière creusés par l'homme. Une plongée à 2 000 mètres d'altitude qui va nous réserver bien des surprises. Pour s'y rendre, les raquettes sont obligatoires en dehors des pistes. Un guide nous accompagne. Notre expédition commence dans un paysage figé par le froid où il fait 0°. La neige fraîche cache parfois quelques pièges qui font perdre pied. Au milieu de ces grands espaces, une bergerie en ruine encerclée par des empreintes d'animaux sauvages. Après une heure de marche, nous arrivons dans le vallon du Lou. Le lac fait près de huit hectares et est recouvert par 20 centimètres de neige. Dans l'eau, les rayons lumineux traversent le plafond gelé pour nous offrir un instant de poésie. Nos bulles d'air sont bloquées par la glace. Elles glissent, se déforment et tentent en vain de rejoindre la surface. Un spectacle unique et captivant, où le temps semble suspendu. La suite dans le reportage ci-dessus.