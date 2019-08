Pluie ou soleil : à chacun sa météo

Dans le Puy-de-Dôme, il y a un temps pour tout, et pour tous. Au bord du lac d'Aydat, l'envie de chaleur est maximale, car qui dit mois d'août dit coup de soleil. Les agriculteurs en revanche n'attendent que de l'eau, car les chaleurs font bien moins rêver avec une terre asséchée. Et dans les vignes, la sécheresse a retardé la pousse des raisins. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.