Pluies diluviennes : des cours d'eau déchaînés dans les Alpes-Maritimes

Les Alpes-Maritimes sont en train de vivre une situation extrêmement préoccupante. Elle s'aggrave d'heure en heure. Le département est toujours en alerte rouge aux inondations. Les cours d'eau sont sortis de leur lit. La Vésubie est notamment montée de plus de sept mètres dans la journée jusqu'à arracher un pont. Deux personnes sont portées disparues.