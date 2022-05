Pluies diluviennes en Guadeloupe : un mort et un disparu

Des pluies diluviennes et une brutale montée des eaux dans plusieurs communes de Guadeloupe. À Pointe-à-Pitre, une commerçante a perdu une partie de sa marchandise. En à peine 24 heures, l'eau est montée au niveau des portières des voitures, prenant au piège de nombreux automobilistes. L'un d'entre eux, un sexagénaire, a été retrouvé mort dans son véhicule. Une autre personne est portée disparue. Pour l'heure, les pompiers font état d'une soixantaine d'interventions. Les pluies incessantes ont provoqué des glissements de terrain, coupé des routes et l'électricité de nombreuses communes de l'île, comme au Gosier, aux Abymes, à Pointe-à-Pitre et à Baie-Mahault. En dépit du niveau de l'eau dans les rues, certains ont trouvé d'autres moyens de se déplacer, comme cet homme en canoë ou cet autre habitant sur une planche de surf. Selon Météo France, une masse d'air chaud et humide serait en cause. La vigilance orange est maintenue sur l'île pour les heures à venir. Les autorités appellent les habitants à éviter tout leur déplacement. TF1 | Reportage L . Deschateaux, J.M D'Abreu