Pluies et inondations : les agriculteurs de Charente-Maritime s'inquiètent pour leur récolte

En Charente-Maritime, il est tombé près de 900 mm d'eau depuis septembre, soit 51% de plus qu'une année normale. Des céréaliers de Saint-Jean-de-Liversay n'ont pu semer que 20% de leur blé. Les 150 vaches, quant à elles, ne sont pas sorties de l'étable depuis cinq mois. Puisqu'il n'y a pas d'herbes à brouter, les stocks de nourriture diminuent rapidement. Les prévisions font état d'un mois de mars encore très pluvieux. Plusieurs semaines seront donc nécessaires pour assécher les sols.