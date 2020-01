Pluies et orages en Australie : un début de soulagement pour les habitants

Cela fait quatre mois que l'Australie est ravagée par les flammes. Mais avec l'arrivée des fortes pluies notamment dans le sud-est du pays, plusieurs feux ont pu être éteints. Autour de Sydney, il n'en reste plus que 75. Les habitants, de leur côté, sont soulagés. Des pluies abondantes sont encore prévues en début de semaine. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.