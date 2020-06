Pluies exceptionnelles : inondations et glissements de terrain dans le Gard

Trois mois de pluie en 48 heures. La quantité d'eau tombée sur les Cévennes depuis jeudi était exceptionnelle pour un mois de juin. D'habitude, les épisodes cévenols s'observent en automne. Il faut remonter au printemps 1971 pour retrouver une telle intensité. Les cours d'eau ont gonflé avec des inondations parfois fulgurantes. Le Gardon a débordé de six mètres au-dessus de son niveau habituel. Ce vendredi soir, le Gard est toujours en alerte orange.