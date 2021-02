Pluies, inondations : pourquoi la France déborde

La Garonne dans le Sud-Ouest, la Seine, même au cœur de la capitale, ou même le Rhône sur la façade Est du pays, nos fleuves débordent. Depuis le début de l'hiver, il est tombé deux fois plus dans l'Hexagone qu'à la même date l'an passé. Le problème est que les nappes phréatiques sont pleines sur l'ensemble du territoire. "Ces bassins ne peuvent plus accueillir une seule goutte d'eau au niveau profond. Donc, tout vient au niveau superficiel, on a ces grandes crues de bassins qu'on voit actuellement notamment sur la Charente", précise l'hydrologue Emma Haziza. La Charente envahit encore les rues de Saintes. Ce fleuve prend sa source à seulement 300 mètres d'altitude et les 100 derniers kilomètres de son parcours en Charente-Maritime sont quasiment plats. Aux alentours de Cognac, ce fleuve est bordé de champs et pour plusieurs raisons, il risque de rester inondé longtemps. Il a également beaucoup neigé en montagne. C'est une autre source d'inquiétudes. "En amont, il y a énormément de neige en massif central. Cette neige va fondre prochainement et va venir renforcer la quantité d'eau", s'inquiète le maire (SE) de Chaniers en Charente-Maritime, Éric Pannaud. La fonte des neiges, responsable aussi du déchaînement du Rhône. Les six vannes du barrage de Vaugris ont été ouvertes pour accompagner la crue. Et dire qu'un hiver humide n'empêche pas forcément une sécheresse ultérieure. Il est donc impossible de savoir à quoi ressemblera notre été.