Pluies torrentielles à Anduze : le bilan des dégâts et des interventions

Les dégâts sont considérables dans le centre d'Anduze après le passage d'un épisode cévenol. Des dégradations sur des kilomètres sont à déplorer tout au long du Gardon jusqu'au village de Saint-André-de-Valborgne. Ce dimanche, l'heure est au nettoyage. Les pompiers travaillent sans relâche pour évacuer l'eau dans les maisons. Les gendarmes, eux, effectuent des reconnaissances, car des routes sont encore coupées. Au total, plus de 200 personnes ont été mises en sécurité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/09/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.