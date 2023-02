Pluies torrentielles : glissements de terrain en Nouvelle-Zélande

Une maison s'est écrasée après un glissement de terrain. Un torrent de boue l'a emporté sur la route et créé la panique dans le voisinage. "C'est la maison d'une famille avec plusieurs enfants. Par miracle, tout le monde a pu sortir, mais c'était totalement fou", affirme une habitante. Le reportage en tête de cet article montre des images impressionnantes de villas au bord du gouffre. Dans l'une d'elles, un homme est mort. Il a été surpris par la montée des eaux. Même un gros train de marchandises transportant des troncs d'arbres a déraillé. Auckland, 1,5 million d'habitants, est l'une des plus grandes villes de Nouvelle-Zélande. L'état d'urgence a été décrété depuis deux jours après des pluies diluviennes. Plusieurs routes ont été emportées par le torrent. Les habitants sont sous le choc après avoir vu leur ville entièrement inondée. Profitant d'une accalmie, la solidarité entre sinistrés s'est organisée samedi. Beaucoup ont failli tout perdre, comme les propriétaires d'une salle de sport. "Nous venions d'ouvrir il y a un mois. Heureusement, il nous reste le matériel de musculation. Mais le bâtiment, lui, est très endommagé", indique le propriétaire. Trois mille foyers sont toujours privés d'électricité, et Auckland reste en partie submergée. Des centres d'accueil d'urgence ont été installés. Les secours continuent de survoler la ville à la recherche de potentielles victimes. Ils doivent agir vite, parce que de nouvelles pluies torrentielles devraient avoir lieu dans les prochaines heures. TF1 | Reportage I. Bornacin