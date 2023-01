Pluies torrentielles : pas de répit en Nouvelle-Zélande

Des glissements de terrain impressionnants ont eu lieu à Auckland suite aux inondations. Des dizaines de maisons ont été détruites et emportées par la boue. Dans ce quartier, cette maison s'est effondrée. Son propriétaire est mort. C'est un traumatisme pour les voisins. Auckland compte un million et demi d'habitants. Elle est l'une des plus grandes villes de Nouvelle-Zélande. Elle est en état d'urgence depuis vendredi après avoir connu des pluies torrentielles et meurtrières. Quatre personnes ont perdu la vie dans ces inondations. Ce dimanche, des scènes de destruction et des habitants encore sous le choc sont constatés un peu partout dans la ville. Toute la journée de samedi, les secours ont profité de la décrue pour survoler la ville à la recherche de potentielles victimes. Un travail qui s'est poursuivi la nuit dernière dans les rues encore inondées. Ce dimanche, 30 000 foyers restent encore privés d'électricité. Les sinistrés sont accueillis dans des centres d'urgence. De nouvelles pluies torrentielles sont attendues dans les prochaines heures. TF1 | Reportage I. Bornacin