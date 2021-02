Pluies verglaçantes : comment expliquer ce phénomène ?

La pluie verglaçante nous fait perdre nos repères. Où est la vitre ? Où est la glace ? Est-ce une rivière ou une route gelée ? Pour que ce phénomène se produise, il faut dans les jours précédents un gros coup de froid, puis une légère hausse des températures. La zone touchée par ces pluies verglaçantes est tellement vaste. Voilà pourquoi Météo France a, pour la première fois placé dans la nuit du jeudi, quatre départements en alerte rouge. Tout part des nuages, ils sont chargés en neige. À cette altitude, il fait autour de -4°C. En dessous, de l'air qui, lui, commence à se réchauffer. La neige se transforme en pluie. Celle-ci atterrit sur un sol tellement froid que l'eau gèle instantanément. "Ce qui se passe dans cet épisode très sévère, c'est qu'on a une congélation lente qui fait une plaque transparente, extrêmement dure et extrêmement glissante", précise Olivier Proust, prévisionniste - Météo France. L'épaisseur de glace peut atteindre jusqu'à un centimètre par endroits, si rare. L'alerte a été levée. Mais des régions entièrement glacées, ça ne s'était plus produit depuis 23 ans dans l'Hexagone. Il faut remonter encore plus loin dans les régions concernées actuellement : la Bretagne ou en Poitou-Charentes. Le personnel des routes va anticiper et surtout ne pas laisser le verglas s'installer. À certaines températures, le sel n'est plus efficace. "Tant que la température ambiante ne descend pas de -7 ou -8°C, le sel va liquéfier", souligne Thierry Chouette, directeur des routes - Conseil départemental des Deux-Sèvres.