Plus 30 % pour l'armée : à quoi va servir l'argent ?

L'armée française de demain va mettre l'accent sur les blindés, la généralisation des avions de combat rafales, un nouveau porte-avions, une dissuasion nucléaire renforcée. Renforcer aussi le renseignement militaire. Côté finances, cela veut dire un doublement du budget. Alors pourquoi cette accélération ? Aujourd'hui, le nombre d'armes est trop réduit, les stocks de munitions ont chuté en raison notamment des transferts vers l'Ukraine et le coût de l'énergie impose de faire des choix dans l'équipement. L'une des priorités désormais, ce sont les drones. Un prototype sera présenté dès demain dans la cour de l'Élysée. Un drone de combat nouvelle génération, développé par la France et l'Allemagne. Dans une vidéo, on voit les drones dialoguer entre eux avec des réseaux sécurisés passant par des satellites et des lance-missiles. Déploiement opérationnel prévu avant 2040 et cela, alors que le contexte géopolitique change. La guerre en Ukraine, mais aussi à l'autre bout du monde, dans le Pacifique. Une vaste zone maritime, où la France redoute les ambitions chinoises et va déployer plus de moyens dans ses territoires d'Outre-mer. La France ambitionne d'avoir une guerre d'avance, elle n'est pas la seule. C'est donc le calendrier d'exécution qui sera scruté. TF1 | Reportage F.X. Ménage, E. Josset