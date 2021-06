Plus de 10° C en 24h : enfin l'été !

Si les surfeurs gardent leur combinaison dans les vagues à 16 degrés, en dehors de l'eau, ils sont tous en maillot. À Biarritz, en deux jours, la température est passée de 17 à 21 degrés. Les vacanciers sont ravis. "Ça commence enfin à se réchauffer, pour un mois de mai, et c'est plutôt cool" affirme un vacancier. Face à l'Atlantique, ou face à la Loire, la même envie de profiter du retour des beaux jours. La température est même montée jusqu'à 26 degrés du côté de Toulouse. Tout comme à Orléans, où le thermomètre est passé 12 degrés mercredi dernier à 21 ce vendredi. Au calme des quais ou en terrasse, les Orléanais étaient nombreux à profiter de la chaleur. Encore fallait-il trouver une place. Une journée ensoleillée qui fait aussi le bonheur des restaurateurs. Cyril Kolodziejski, gérant du restaurant "Studio 16", explique que les gens se lâchent. "Nous, on est bien content de les retrouver et de pouvoir les servir de nouveau", ajouta-t-il. Après un record de pluie en mai, enfin la promesse d'un mois de juin rayonnant.