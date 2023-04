Plus de 2 mois d'attente : pas d'amélioration pour les passeports

À la mairie de Pélissanne (Bouches-du-Rhône), le moment tant attendu approche. Dans quelques minutes, Mickaël recevra enfin son passeport. La fin d’une très longue attente qui a duré six mois. La fille d'Éric vient de perdre son passeport et ils veulent partir à l’étranger cet été. Sur le site de la mairie, c’est tout bonnement impossible de trouver le moindre créneau. Les agents sont désemparés. En moyenne en France, il faut aujourd’hui 66 jours pour refaire ses papiers d’identité. Un délai que le gouvernement veut abaisser à 30 jours d’ici l’été. L’année dernière, déjà, exactement, à la même période, l’État annonçait un plan d’urgence. Buzançais dans l’Indre est l'une des villes qui ont accueilli un nouvel agent. L'arrivée de Ludivine au sein de l'équipe, il y a trois mois, a permis de soulager les services de la mairie. Le problème, c'est qu’il n' y a toujours qu'une seule borne pour prendre les empreintes digitales. Le gouvernement promet 650 bornes supplémentaires d’ici l'été. Encore faudra-t-il réussir à les installer. Les 500 derniers équipements fournis ont mis plus de deux mois à être connectés au réseau. TF1 | Reportage N. Gandillot, M. Dubeau, M. Desmoulins