Plus de 200 blessés dans des heurts entre Palestiniens et police israélienne à Jérusalem

Depuis les toits de la mosquée et ses abords, des centaines de Palestiniens ont provoqué la police israélienne. En début de soirée, dernière prière de ce vendredi du ramadan. À cet instant de recueillement résonnent déjà les premières détonations. Les fidèles vont se regrouper dans la mosquée pour se mettre à l'abri et rompre le jeûne. Mais la police viendra rapidement les déloger. Ces incidents reflètent les tensions qui parcourent la ville depuis quelques jours comme dans ce quartier voisin de Jérusalem. Des Palestiniens sont menacés d'expulsion par des extrémistes israéliens. Chaque jour, chaque soir, ils défendent ainsi leurs immeubles. Les heurts de la nuit ont fait plus de 200 blessés. Depuis Washington jusqu'aux Émirats du Golfe, ces incidents ont suscité inquiétude et condamnation. Alors que dans la vieille ville, une sorte de vide politique s'est installée et que le pays attend depuis des semaines la formation d'u nouveau gouvernement. Si le calme est revenu dans la nuit, les services de sécurité restent en état d'alerte jusqu'à jeudi et la fin officielle du ramadan.