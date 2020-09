Plus de 6 000 moutons et une centaine de vaches piégés par la neige en Savoie

En Savoie, plus de 6 000 moutons et une centaine de vaches se sont retrouvés bloqués en altitude. La faute aux fortes chutes de neige du week-end. Il est tombé par endroits jusqu'à 50 centimètres de neige. Une logistique a été mise en place pour porter secours aux animaux. On fait le point en direct avec notre journaliste Gaëlle Charnay. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/09/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.