Plus de femmes dans les comités de direction des entreprises  

Emmanuel Macron en a fait la grande cause nationale de son quinquennat. Si l'égalité entre les femmes et les hommes avance dans le monde politique, qu'en est-il dans celui des entreprises ? En Allemagne, la ministre des Droits des femmes a lancé un ultimatum aux grands patrons : ils ont un an pour nommer davantage de femmes à leur direction, et menace de quotas contraignants. En France, il existe une loi, qui impose que les conseils d'administration comptent 40 % de femmes. Qu'en est-il en réalité ?