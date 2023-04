Plus de passeport à Jersey : une première entorse au Brexit ?

Carte d'identité en main, le voyage peut commencer. Plus besoin de passeport pour visiter Jersey sur une journée, les passagers sont ravis. Sans cette nouvelle mesure, Philippe et sa famille auraient été obligés de changer leurs plans, car les délais d'obtention de passeports sont longs. "On n'aurait tout simplement pas pu y aller, parce que les passeports de mes enfants ne sont plus valides", nous explique-t-il. Le nombre de passagers devrait augmenter. Ce flux est vital pour la compagnie de transport qui s'occupe des liaisons avec les îles anglo-Normandes. Plus de monde dans les bateaux, cela devrait aussi dynamiser le tourisme. Michel Jeanne est guide depuis 40 ans, et il attendait ce retour avec impatience. "L'année dernière, 50% des gens qui me contactaient n'avaient pas de passeport et ont dû annuler leur visite", rapporte-t-il. Sur cette île anglo-normande, les commerçants n'étaient pas au courant de cette information. Et c'est pour eux une excellente nouvelle. Cette mesure est testée jusqu'à fin septembre et pourrait ensuite être actée définitivement. Cette année, 50 000 touristes français sont attendus à Jersey. TF1 | Reportage G. Thorel, A. Santos