"Plus jamais de vraies armes" : Alec Baldwin sort de son silence après le tir mortel sur le tournage de "Rust"

Sollicité depuis qu'il a accidentellement tué son ancienne collègue, Alec Baldwin a accepté de se livrer dans une courte interview. "C'était mon amie. Le jour où je suis arrivé sur le tournage, on a dîné ensemble avec elle et Joe, le réalisateur. On était une équipe très très loyale et soudée, tournant un film ensemble. Puis, cet événement horrible est arrivé", confie-t-il. Encore bouleversé, l'acteur a tenu à passer un message : "De nouvelles mesures doivent être prises, des pistolets sûrs en plastique et plus jamais de vraies armes". L'acteur semble se poser la même question que les enquêteurs. Comment a-t-il pu avoir un pistolet chargé entre les mains lors des répétitions ? La loi interdit pourtant la présence de balles réelles sur les plateaux. L'armurière du western l'assure : elle ignore comment la cartouche, qui a causé la mort de la directrice de la photographie et blessé le réalisateur du film, s'est retrouvée sur le tournage. Les enquêteurs ont saisi 500 munitions factices ou à blanc. Ils auraient trouvé parmi elles d'autres balles réelles. La police scientifique doit les expertiser. Les conditions du tournage du film sont également scrutées. Un salarié aurait prévenu par SMS le directeur de production du danger. "Ça fait 3 fois que cette arme décharge accidentellement. C'est super dangereux", alertait-il. Le shérif en charge de l'enquête a décrit un certain laisser-aller le plateau. Aucune arrestation n'a eu lieu pour l'instant. Lors de l'interview aux côtés de sa femme, Alec Baldwin a annoncé que le tournage du film, dont il est producteur, ne reprendrait pas.