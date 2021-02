Plus sûres, plus écologiques... Découvrez, en 3D, les autoroutes de demain

L'Allemagne envisage de couvrir ses autoroutes avec des panneaux solaires d'un nouveau genre. Pas ceux que nous connaissons aujourd'hui qui sont opaques, mais des panneaux transparents pour laisser passer la lumière et ne pas gêner la visibilité des conducteurs. Ce système offre deux avantages : d'abord la sécurité. Les panneaux seront inclinés, ce qui fait que la pluie sera par exemple évacuée sur le côté de la route. Vous roulerez tout le temps au sec, réduisant les risques d'accidents. Pareil avec la neige et le verglas, la route restera sèche. L'autre avantage évidemment, il sera écologique. Ces 13 000 km d'autoroutes équipées de panneaux solaires pourront fournir un tiers de la consommation annuelle des 83 millions d'habitants. Énorme ! On pourra aussi recharger sa voiture en roulant, plus besoin de s'arrêter aux stations-services. À condition qu'elle soit compatible avec les voies qui seront électromagnétiques. Votre voiture se rechargera instantanément grâce à l'induction. C'est-à-dire que l'énergie sera stockée dans la route et grâce au contact à la voiture, elle remontera dans votre véhicule. D'autres systèmes sont également à l'étude, notamment des mini-éoliennes qui seront placées le long des routes. Celles-ci vont récupérer le vent généré par le passage des véhicules et le transformer en électricité. Le revêtement de la route est aussi au cœur des recherches. Des scientifiques du CNRS sont en train de travailler sur un bitume à base de micros-algues. Il aura les mêmes caractéristiques que le bitume que l'on connaît comme la couleur, l'adhérence et la réduction du bruit. Mais il sera beaucoup moins polluant. Une autre expérimentation a déjà été menée sur une petite échelle aux Pays-Bas avec de la peinture luminescente pour peindre le marquage au sol. Il capte la lumière pendant la journée et la restitue pendant la nuit. C'est très utile quand on sait que les autoroutes en France ne sont pas éclairées.