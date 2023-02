Plusieurs incendies meurtriers au Chili

Des feux parfois hors de contrôle, des évacuations dans la panique, un air saturé de fumée... le Chili affronte son pire été depuis 2017. Plus de 200 incendies parcourent les régions du centre du pays, en particulier les villes de Concepción et Santa-Juana où se concentrent onze des treize morts recensés par les autorités. Trois pompiers font partie de ces victimes. Les pompiers ont lutté depuis jeudi midi sur de multiples foyers. Les hautes températures ainsi que le vent ont causé d'énormes dégâts sur la végétation et les habitations. Saisies sur les clichés satellites, les flammes et leurs panaches long de centaines de kilomètres sont parfaitement visibles. Alimenté par la vague de chaleur intense, près de 40 °C, le brasier a déjà dévasté 40 000 hectares et une centaine de maisons. En ville, et plus encore en milieu rural, les habitants sont démunis. Les voisins luttent avec les moyens du bord. Les aides ne sont pas suffisantes. Le gouvernement a placé deux des quatre régions concernées en état de catastrophe. Le président a interrompu ses vacances pour venir faire le point de cette lutte dans laquelle 2 300 pompiers sont mobilisés. TF1 | Reportage O. Santicchi, C. Ingold, N. Laurent