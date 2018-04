Plusieurs personnalités ont signé un manifeste "contre le nouvel antisémitisme"

Le Parisien a publié ce dimanche 22 avril un manifeste "contre le nouvel antisémitisme". Celui-ci a été signé par 300 personnalités françaises regroupant quelques chanteurs, acteurs et responsables politiques. Le manifeste dénonce l'indifférence face aux meurtres d'onze Juifs dans l'Hexagone. "L'antisémite n'est pas l'affaire des Juifs, c'est l'affaire de tous", telle est la première phrase de cette tribune. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.