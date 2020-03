PME en danger : quand les clients ne paient plus les factures

Les médiateurs du gouvernement constituent parfois la seule solution pour les PME. En une semaine, ils ont reçu autant de plaintes en une semaine qu'habituellement en un mois et demi. Dans leur viseur, les grandes entreprises qui ne paient plus leurs fournisseurs. En cas de refus, le gouvernement pourrait alors empêcher les mauvais élèves d'accéder aux 300 milliards d'euros de prêts garantis par l'État