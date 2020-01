Pneumonie : un nouveau coronavirus détecté en Chine

C'est dans la grande ville de Wuhan, en Chine, qu'un virus animal à l'origine de cas de pneumonie a été détecté. Si l'épidémie avait tué 650 personnes en 2002 en Chine, les autorités sanitaires se veulent rassurantes aujourd'hui. Surveillé de près par l'Institut Pasteur, le virus alimente les inquiétudes à quelques jours des chassés-croisés pour le Nouvel An chinois. Y a-t-il un risque d'épidémie de grande ampleur ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.