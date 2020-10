Podcasts et livres audio : le retour de la voix

La voix comme s'impose désormais comme un antidote au tout écran. Chez les petits comme chez les grands, on réapprend à écouter et on redonne de la place à son imagination. Depuis quelque temps Edgard, auditeur de livres audio, est beaucoup moins happé par les écrans. Aujourd'hui, ils préfèrent écouter les histoires. Concentré sur les voix, il imagine les personnages dans sa tête. Le livre audio a presque remplacé les dessins animés. Son père aussi consomme moins d'écran et plus de son. Sur son téléphone, il écoute des fictions ou des podcasts, ces émissions souvent engagées au temps parfois décalé. "C'est le moment d'évasion totale où on est transporté dans l'histoire en fonction de ce qu'on écoute", a confié Maxime, auditeur de podcasts. En Europe, la France est le pays où l'audio se développe le plus vite. Les adeptes de contenus audio ont plus que doublé en deux ans sur notre territoire. Et pour rivaliser beaucoup plus avec l'image, les studios d'enregistrement mettent désormais les moyens. Mathieu Kassovitz, Fred Testot et Vincent Elbaz sont à l'affiche de l'une des toutes premières fictions imaginées pour l'audio. Ces comédiens sont dans leurs bulles scotchés devant leurs textes. Le succès de l'audio s'explique aussi par les nouvelles manières de capter la voix. Dans certains studios, on est capable de reproduire une écoute en trois dimensions. "C'est une technique qui permet de parler intimement à l'auditeur", a fait savoir Lidwine Hô, spécialiste du son binaural chez Audible. De nouvelles technologies, de nouvelles écritures qui séduisent beaucoup les jeunes.