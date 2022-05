Poids lourds : tout faire pour rouler moins cher

La scène se répète partout en France. Dans les Deux-Sèvres, plus de 1 000 camions traversent chaque jour un village pour contourner les péages. Dans une autre commune en Haute-Garonne, ce sont 900 poids lourds toutes les heures. Et dans un village du Cher, le passage des camions fait des dégâts. “Il n’y a plus de volets maintenant, parce que plusieurs fois, les camions ont apporté les volets quand ils passent sur les trottoirs", raconte une habitante. Chaque jour, 400 camions empruntent la départementale au sud de Bourges. Pour un pharmacien, ça en est trop : “La vitrine est fendue là, liée au passage des camions, qui sont obligés de rouler sur les trottoirs pour se croiser”, indique-t-il. Comment expliquer un tel trafic ? Comment expliquer un tel trafic ? Les routiers disent ne pas avoir le choix. Le prix élevé du péage et du carburant les oblige à emprunter des routes secondaires pour dépenser moins. “Je fais des économies sur le gasoil. Je sors de l’autoroute pour les prendre. Sur un trajet Toulouse - Paris, en faisant attention, je gagne 50 euros”. “Dans notre métier en poids lourd, ce n'est pas tous les jours la route la plus courte, mais la meilleure”. Faire des économies pour les transporteurs cela passe aussi par une conduite adaptée. À Toulouse, Morgane, conductrice de poids lourd depuis cinq ans, est formée à l’éco-conduite. à réduire les coups de pédales pour faire baisser la facture. “Là, elle a économisé du gasoil, parce qu’elle a lâché son accélérateur, et des freins parce qu’elle a utilisé tout simplement son ralentisseur”, explique son formateur. TF1 | Reportage E. Despatureaux, P. Ninine, P. Mislanghe