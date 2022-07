Poids, parfum, prix... Comment bien choisir son melon ?

Dès l'arrivée des beaux jours, il est impossible de le manquer. En dessert, comme en entrée, le melon s'offre une place de choix sur les étals et dans l'assiette des Français. Mais comment choisir à coup sûr un bon melon ? Huit heures du matin, la récolte a commencé il y a déjà deux heures dans cette exploitation familiale près de Cavaillon. "Il a une jolie gueule. Et puis, il est lourd. Ça veut dire qu'il est sucré", rapporte Sébastien Perret, producteur de melons de cavaillon. Le poids est donc un gage de qualité. La variété, voilà un autre critère important. La plus consommée dans l'Hexagone est le charentais jaune, produit dans le Sud et dans l'Ouest du pays. À ne pas confondre avec le charentais vert, cultivé au Maroc et en Espagne, et réputé moins goûtu, car ils sont cueillis plus jeunes pour résister aux transports. En résumé, le prix ne garantit pas la qualité. Pour éviter les mauvaises surprises, préférez donc un melon lourd et à l'indication géographique protégée. Peu calorique et riche en vitamines, le melon est à consommer sans modération. TF1 | Reportage C. Adriaens-Allemand, O. Cresta