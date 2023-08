Points d'eau gratuits : le grand désert

Mauvaise surprise, il n'y a plus une seule goutte d'eau dans notre gourde. Pour la remplir au plus vite, nous partons à la recherche d'un point d'eau potable gratuit dans un immense centre commercial. Mais après une quinzaine de minutes à parcourir les allées, il n'y a toujours rien. Et de votre côté, même constat. Le point d'eau potable gratuit est pourtant une obligation depuis 2022 pour n'importe quel établissement pouvant accueillir au moins 300 personnes. L'objectif est de limiter l'usage du plastique. Cela concerne par exemple les centres commerciaux, les gares, les musées ou encore les parcs d'attractions. En l'absence de ces fontaines, vous optez souvent pour les bouteilles d'eau en plastique. Traquer ces fameux points d'eau, c'est le combat d'un militant écologiste. Selon lui, il en manquerait 27 000 en France, où 25 millions de bouteilles en plastique sont jetées chaque jour. "Toutes ces bouteilles en plastique, forcément, il y en a qu'on retrouve dans la nature. Aujourd'hui, la preuve, 73% des déchets qu'on retrouve sur les plages, c'est du plastique", explique Alexandre Mounier, président de l'association "1 déchet par jour". TF1 | Reportage R. Sygula, C. Gerbelot, A. Chomy