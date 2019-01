Le poisson-zèbre, le héros des laboratoires

Le poisson-zèbre est plus proche de l'homme que l'on pourrait l'imaginer. C'est la raison pour laquelle des laboratoires l'utilisent dans les recherches, notamment pour étudier les défenses contre les maladies. Et puisque ce petit vertébré produit des neurones tout au long de sa vie, il permet de comprendre les maladies dégénératives. A savoir que près de 80% des gènes du poisson-zèbre se trouvent chez l'homme. Grâce à cela, il aide dans les études de l'impact des mutations génétiques des maladies cardiaques, mais aussi de certains cancers. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/01/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.