Poissons moches : victimes du délit de faciès

Des yeux globuleux et un corps de serpent visqueux ou une gueule féroce, ils ont un physique à effrayer les enfants et finiront rarement dans les assiettes. Sur les étals, il y a les mal-aimés comme ces roussettes ou grondins, et ceux dont on ne connaît même pas l'existence, comme le chinchard. Ces poissons moches sont victimes de préjugés tenaces. Au petit matin, les poissonniers, restaurateurs et magasins se fournissent auprès des mareyeurs. Dans cette entreprise familiale, le frère achète aux enchères les poissons dans les criées bretonnes et normandes, et la sœur les vend et expédie dans toute la France. Si les bars, turbots ou daurades, des poissons réputés et chers partent ici entiers pour être admirés par les clients, les poissons boudés par les consommateurs ne vont pas connaître le même sort comme ce vieux tacaud. Les Français mangent surtout du saumon et du cabillaud. C'est la moitié de notre consommation. Son cousin le tacaud réputé fragile et moins prisé est cinq fois moins cher. L'enjeu est environnemental et économique, car les pêcheurs français ne choisissent pas ce qu'ils remontent dans leur filet. Il y a de tout. Ce chalutier normand ramène au port ce jour-là 30 espèces différentes. 70% de sa pêche du jour sont des poissons mal-aimés, vendus à la criée moins de deux euros le kilo. Et si finalement, c'était en cuisine que ces poissons délaissés allaient nous réconcilier avec eux ? La raie rivalise avec les poissons dont les Français raffolent. Au court-bouillon puis effiloché, les poissons moches deviennent même très appétissants.