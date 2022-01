Poissons rouges : vers la fin du bocal ?

Nous sommes nombreux à avoir possédé au moins une fois un poisson rouge dans un bocal. Il fait même partie de la famille comme un chien ou un chat. Pour faire plaisir à ses enfants, Aurélien vient de céder lui aussi à la tentation du bocal. À l'intérieur s'agitent deux petits poissons. Beaucoup moins cher et plus simple d'entretien, le bocal a pourtant de moins en moins la cote. Les défenseurs de la cause animale y voient de la maltraitance. Le plus gros fabricant français vient même d'annoncer l'arrêt de sa production. Dans cette boutique, les commerçants n'en vendent presque plus et ne le regrettent pas. Dans un aquarium plus grand, il peut atteindre facilement 30 centimètres, soit quatre fois plus que dans un bocal. Autre problème du bocal, sa forme arrondie perturbe le poisson. Il est désorienté, car ses nageoires latérales n'ont plus aucun repère. Figurez-vous pourtant que les poissons rouges savent conduire comme l'ont montré ces scientifiques israéliens. TF1 | Reportage D. Piereschi - V. Abellaneda - M. Siti