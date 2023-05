Polémique à Lyon : le stationnement payant au poids !

Pour garer son SUV à Lyon, Pascal devra bientôt payer plus cher, car dans un an, le prix du stationnement dépendra du poids de votre voiture. Fini le tarif unique de 20 euros par mois, les petites citadines et les électriques passeront à quinze euros. Pour les grosses voitures comme celle en image, ce sera trois fois plus cher. Bonne nouvelle, si vous avez une petite voiture, vous payerez moins qu’aujourd’hui. Votre plaque d’immatriculation permettra de connaître le modèle de votre voiture et de vous attribuer le bon tarif. La mairie veut réduire le nombre de grosses voitures stationnées en centre-ville. La ville a-t-elle le droit de changer ses prix de stationnement ? « Chaque commune est en fait libre de fixer le prix de sa redevance.», exprime Me Ingrid Attal, avocate en droit routier de l’association « 40 millions d’automobilistes » (Paris). Une réduction devrait s’appliquer à certains profils, les familles nombreuses résidentes ne payeront par exemple pas plus de quinze euros par mois, peu importe le modèle de leur voiture. TF1 | Reportage S. Prez, A. Cerrone