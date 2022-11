Polémique en Bretagne : la méga porcherie de 12 000 cochons autorisée

On la surnomme dans la région la méga porcherie. Ce bâtiment aux dimensions XXL abrite un cheptel de 12 000 porcs. C'est huit fois plus que le nombre d'habitants de la commune. Ils sont d'ailleurs très partagés. En dix ans, la porcherie a presque doublé, passant de 6 000 à plus de 12 000 porcs. En conséquence, 33 tonnes d'ammoniac par an sont émis dans l'air, 60 tonnes de lisiers épandus par jour en bord de rivière. C'est d'ailleurs ce que dénoncent les associations, comme l'explique Laurent Le Berre, président de l'association pour la protection et la promotion de la Côte des Légendes (APPCL). En raison de la pollution, les estuaires considérés comme leur plage sont fermés depuis quatre ans. Et selon les associations, c'est la porcherie qui en est responsable. La bataille était donc lancée entre les différentes parties. La mairie, elle, réalise régulièrement des analyses sur cette plage. À ce jour, l'origine de la pollution n'est pas encore déterminée. Mais les arguments avancés par la municipalité sont loin de convaincre les associations. Alors, elles ont attaqué la porcherie en justice et ont gagné à deux reprises. Mais en attendant, l'éleveur compte toujours 12 000 porcs grâce à une autorisation provisoire de la préfecture depuis trois ans. Les associations, elles, signeront dimanche une nouvelle plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. TF1 | Reportage C. Ebrel, M. Pirckher, T. Laggoutte