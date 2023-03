Polémique : les J.O sont-ils vraiment accessibles à tous ?

Les jeunes basketteurs lillois étaient ravis d'accueillir, dans leur ville, les épreuves de basket lors des prochains J.O. Mais ils n'auront pas les moyens d'y assister. Leurs parents dénoncent des billets inaccessibles. Il faut être tiré au sort pour acheter des billets et il faut choisir un pack de trois disciplines. Pour une famille de quatre personnes, l'addition s'élève aujourd'hui à plus de 1 400 euros. Pour trouver des places moins chères, il fallait être tiré au sort parmi les premiers, il y a quinze jours. Les organisateurs ont annoncé des jeux accessibles et populaires. 10% des billets mis en vente pour ces J.O ne coûtent que 24 euros, mais difficile aujourd'hui de s'en procurer. Alors, Paris 2024 est-il plus cher que les J.O précédents ? La finale du "100 mètres" est à 950 euros, c'est plus chère qu'à Londres (Angleterre) ou Rio (Brésil), moins chère que Tokyo (Japon). Ils se défendent sur un budget total de 3.9 milliards d'euros. Un tiers est financé par la billetterie. Les places individuelles seront mises en vente dès le 11 mai. Les organisateurs assurent que de nombreux billets à 24 euros seront disponibles. TF1 | Reportage A. Basar, S. Hembert, X. Boucher