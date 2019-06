Polémique : des routes dangereuses à 90 km/h ?

Le Premier ministre l'avait annoncé il y a trois semaines. L'Assemblée nationale vient de le voter. Les maires et les départements peuvent désormais faire machine arrière sur les 80 km/h. Les élus ont donc le droit de relever la vitesse sur certains tronçons. Mais comment déterminer si une route est dangereuse ou non ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.