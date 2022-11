Police de l'environnement : ils traquent les pollueurs

Ils ont été alertés par un habitant du quartier. Des dizaines de litres d'hydrocarbures flottent à la surface de cet étang. Arnaud Loize et Sylvain, sont des agents de l'Office français de la biodiversité, la police de l'environnement. Leur mission est de retrouver les pollueurs, qui risquent ici, deux ans d'emprisonnement. La première difficulté est de remonter les réseaux souterrains, pour comprendre d'où vient cette pollution. L'an dernier, les agents de l'Office français de la biodiversité ont ouvert 6 000 enquêtes judiciaires. Un chiffre en constante augmentation. Comme Sylvain et Arnaud, en France, 1 800 agents veillent chaque jour au respect du code de l'environnement et préviennent de potentielles pollutions. Pour protéger les espèces menacées par l'homme, les policiers consacrent une grande partie de leur temps à lutter contre le braconnage. Pour saisir ces peaux d'animaux sauvages ou ce rostre de requin scie, ils enquêtent parfois pendant des mois à travers tout le pays, pour remonter les trafics. Leurs zones de recherche privilégiées sont les sites de ventes en ligne. Rien que l'an dernier, la police de l'environnement a saisi près de quinze mille spécimens. TF1 | Reportage M. Brossard, N. Clerc, E.Duboscq