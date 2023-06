Police et Gendarmerie : la grande démission

Une cérémonie en grande pompe. La semaine dernière, dans la cour de la Préfecture de Paris, 600 jeunes diplômés accueillis par le ministre de l'Intérieur lui-même. Ils sont sur le point d'entamer leur carrière dans la Police nationale. Lors de sa cérémonie d'accueil dans la police, Fabien Bilheran avait 22 ans. Mais l'année dernière, il a décidé de tout quitter, pour louer des canoës près de Carcassonne. Un changement de vie radicale, très loin des commissariats. Une passion qui a disparu après 14 ans de carrière, notamment dans une brigade prestigieuse dans la lutte contre les stupéfiants. Aujourd'hui, il se dit dégoûté par le manque de moyens et une charge de travail harassante. Une perte de sens qui pousserait de plus en plus d'agents à démissionner. Dans un rapport publié en avril, la Cour des comptes évoque une hausse constante des départs depuis cinq ans. Plus 33% dans la Police nationale, 25% dans la Gendarmerie. Le conseil d’État parle d'un phénomène de fond qui ne peut pas s'expliquer par les départs en retraite, qui seraient restés stable. La direction générale de la Police nationale relativise ces chiffres et affirme qu'il s'agit d'une part infime des effectifs. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage Bourdarias, S. Petit, F. Petit