Police du futur : à Dubaï, un "robocop" bientôt en service  

Des robots et des machines qui remplacent des policiers... de la science-fiction ? Oui, mais peut-être bien aussi, plus tôt qu'on ne le pense, une réalité ! A Dubaï, dans quelques semaines, un robot mesurant 1.80 mètres et pouvant se déplacer à 30 km/h tout en parlant plusieurs langues fera office de commissariat mobile. Payer une amende, porter plainte ou encore signaler un délit, ce "robocop" se chargera de tout !