Police : malaise à la PJ de Marseille

Des policiers ont formé une haie d'honneur pour Éric Arella, le directeur de la Police judiciaire marseillaise. 200 policiers mais aussi des procureurs et des juges d'instruction sont venus soutenir celui qui pilotait depuis sept ans les enquêtes sur le grand banditisme dans le sud de l'Hexagone. Mais le patron de la police judiciaire de la zone sud a été démis de ses fonctions vendredi. Pour cause, Éric Arella recevait jeudi le grand patron de la Police française, Frédéric Veaux. L'accueil est est plus que glacial. Les officiers de la PJ croisent les bras, en signe de protestation contre la réforme en cours de la Police nationale. Et ils le lui ont fait savoir. L'image a fait même le tour des réseaux sociaux. En guise de solidarité, de nombreux commissariats ont manifesté aujourd'hui. De Quimper à Pointe-à-Pitre en passant par Reims ou encore Versailles, tous protestent contre la réforme. Elle prévoit que tous les services de police d'un département puissent être mutualisés et placés sous l'autorité d'un préfet. À Marseille, la brigade criminelle et la brigade de répression du banditisme ont déposé leurs armes ce vendredi et annulé toutes leurs opérations prévues la semaine prochaine. TF1 | Reportage B. Guénais, S. Prez, B. Rey