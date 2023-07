Police scientifique : à la recherche de preuves... infiniment petites

C'est une spécialité de la police scientifique. Une unité dédiée à l'infiniment petit. À partir d'un seul fragment, il est capable d'apporter des preuves pouvant faire basculer une affaire. C’est la section des micros traces. Voilà un pantalon, en images, appartenant à un piéton percuté par une voiture. Plusieurs indices s'y trouvent, notamment une petite tâche noire, qui est un fragment de la carrosserie du véhicule. Pour repérer de si petits éléments, il faut être minutieux et très patient. Chaque observation de tissus se termine en secouant le vêtement pour être sûr de ne rien rater. L'affaire ci-dessus reprend une véritable enquête. En 2011, un piéton a été tué en étant percuté après la collision entre deux voitures, mais laquelle l'a renversé. On a retrouvé des fragments de peinture noire sur ses vêtements. Le problème, c'est que les deux voitures sont noires. Ils sont identiques à l'œil, mais peut-être pas au microscope. Pour avoir une réponse certaine, les techniciens comparent chimiquement la composition des vernis de la peinture et confirment que c'est le premier véhicule qui a percuté le piéton. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage F. Litzler, R. Roiné