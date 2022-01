Polices municipales : interdites de drones

Depuis huit mois, ils attendent de prendre l’air. Mais actuellement, la police municipale de Nice peut seulement s’entraîner. Pourtant, la mairie a formé cinq agents et investi dans trois drones de pointe : caméra thermique et infrarouge, zoom de très très grande capacité. Coût total : 64 000 euros. À 700 kilomètres plus au nord, certaines mairies imaginaient déjà d’autres utilisations. Comme à L’'Haÿ-les-Roses en banlieue parisienne. Ici, le drone pourrait aider les policiers confrontés à la délinquance et aux phénomènes de guet-apens. Une minute suffit à un drone pour traverser la ville. Alors le maire se prend à rêver. Pourtant, ce matériel est inutilisable pour les agents municipaux. Seule la police nationale et la gendarmerie ont finalement le droit de s’en servir, à certaines conditions. Un peu partout en France, les mairies attendaient un feu vert. Déceptions. Exemple à Compiègne, l’une des premières communes à avoir doté sa police de drones pour sécuriser les rassemblements. La ville en faisait même la promotion avec ce clip. C'était il y a un an, avant l'interdiction. Jeudi, le Conseil constitutionnel a confirmé cette interdiction. Incompréhension du maire. Pour l’instant, les sages estiment que les textes sont trop flous. L’usage des drones municipaux n’est pas suffisamment encadré, il faut davantage de garde-fou. Ces drones municipaux vont donc dormir en attendant de nouveaux cadres légales. Ils ne devraient pas s’envoler avant plusieurs mois. T F1 | Reportage J. Garro, V. Capus