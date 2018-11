Toulon : le policier agressé devant chez lui placé sous protection

Un agent de la BAC de Toulon a été agressé devant son domicile jeudi 1er novembre. Des individus, venus cambrioler sa voiture, l'ont reconnu et ont pris la fuite avant de revenir plus nombreux pour le rouer de coups. L'homme a dû être placé sous protection. Un exemple extrême qui souligne une nouvelle fois combien ce métier est devenu difficile à vivre au quotidien. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.