Policière poignardée à La Chapelle-sur-Erdre : où en est l'enquête ?

L’agresseur de La Chapelle-sur-Erdre (Loire-Atlantique) était inscrit aux fichiers des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. Toutefois, à ce stade de l’enquête, il n’y a pas d’éléments qui pourraient laisser penser à un acte à dimension terroriste, d'après Sophie Chevallereau. Il n'y a pas de témoins non plus disant avoir entendu ou vu quelque chose qui pourrait réorienter l’enquête dans ce sens. Par ailleurs, l’agresseur avait été diagnostiqué schizophrène sévère. De son côté, le procureur affirme qu’il présentait de graves problèmes psychiatriques. L’individu avait été condamné à plusieurs peines de prison pour des faits de droit commun. Depuis sa sortie, en mars dernier, il respectait son obligation de soin. La qualification terroriste n’a donc pas été retenue, mais cela peut évoluer en fonction des recherches. Les enquêteurs attendent toujours les dépositions de la policière agressée et de la jeune femme séquestrée qui a passé 2h30 à huis clos avec l’agresseur. Son témoignage pourrait donc être crucial dans l’évolution de cette enquête.