Policière poignardée près de Nantes : ce qu’il s’est passé

Dans les airs, plusieurs hélicoptères tentent de repérer l’auteur de l’agression. Au sol, 250 gendarmes, épaulés par les hommes du GIGN, resserrent l’émail du filet. La traque s’est terminée devant les locaux de la gendarmerie de la commune. Le suspect était armé, il a blessé légèrement deux gendarmes avant d’être abattu, au terme de trois heures de cavale. Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur déclare : “Il a tiré avec l’arme qu’il aurait manifestement pris à la policière municipale. Il a été neutralisé. Et cet auteur est décédé”. L’agression de la policière a eu lieu dans les locaux de la police municipale de La Chapelle-sur-Erdre, ce vendredi matin à 9 heures 45. Tout s’est joué en quelques minutes. L’agresseur a garé son véhicule devant la mairie de la commune, il entre dans les locaux de la police et invoque un problème avec sa voiture pour s’approcher de sa victime, une policière d’une quarantaine d’années. Il lui assène plusieurs coups de couteau et lui dérobe son arme. L'agresseur quitte le commissariat avec l’arme de sa victime et prend la fuite au volant de son véhicule. Après 500 mètres, à peine, il percute un terre-plein et doit abandonner sa voiture. Les gendarmes demandent alors à tous les habitants de se cloîtrer chez eux car le suspect qui a pris la fuite à pied est armé et dangereux. Il est finalement repéré à 1,5 kilomètres de son véhicule, à proximité de la gendarmerie, alors qu’il se cache dans un sous-bois. L’auteur était signalé pour sa radicalisation religieuse, mais les raisons exactes de cette agression restent encore inexpliquées.