Policière tuée à Rambouillet : que sait-on du profil de l’assaillant ?

Les enquêteurs ont retrouvé sur le corps de l'assaillant des documents d'identité. C'est ce qui leur a permis de commencer à retracer son parcours. Il s'agirait d'un Tunisien de 37 ans, arrivé en France en 2009. Il a vécu pendant dix sans-papiers avant d'être régularisé il y a moins d'un an. Il est inconnu des services de police et n'est pas surveillé par les services de renseignement pour des faits de radicalisation. Les enquêteurs ont très vite identifié deux adresses. La première dans le Val-de-Marne, et la deuxième, à Rambouillet où il se serait installé plus récemment. Elles ont été perquisitionnées au cours de l'après-midi. Dans cette perquisition, les enquêteurs cherchent à savoir s'il a agi seul ou s'il avait d'éventuels complices, des aides extérieures. À l'heure actuelle, ces recherches sont toujours en cours.